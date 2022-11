FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius nach vorläufigen Quartalszahlen und reduzierten Jahreszielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die erneute Gewinnwarnung des Medizinkonzerns dürfte dazu führen, dass die Konsensschätzung für den Gewinn im laufenden Jahr um 4 Prozent nach unten korrigiert wird, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2022 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.