ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Fresenius SE nach Zahlen von 45 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Medizinkonzern habe ein durchwachsenes drittes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Christoph Gretler in einer am Montag vorliegenden Studie. Er senkte seine bereinigten Ergebnisschätzungen (EPS) für die beiden kommenden Jahre sowie seine langfristige Margenprognose für die Infusionstochter Kabi. Trotz der im historischen Vergleich günstigen Bewertung bevorzuge er eine abwartende Haltung zur Aktie./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2020 / 07:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.