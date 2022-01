NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für die Aktien des Medizinkonzerns Fresenius SE anlässlich der Healthcare Conference der US-Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 42,30 Euro belassen. Aus der Präsentation von Vorstandschef Stephan Sturm habe er entnommen, dass der Medizinkonzern seine Ziele für 2021 erreicht haben dürfte, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für das neue Jahr habe sich der Manager aber relativ vorsichtig gegeben. Für 2023 herrsche indes mehr Zuversicht hinsichtlich der Kosteneinsparungen./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2022 / 22:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2022 / 00:15 / GMT



