NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius SE auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34,50 Euro belassen. Analyst David Adlington bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf Medienberichte, wonach der Krankenhaus- und Medizinkonzern einen Anteil von 20 Prozent an seiner Krankenhaussparte Helios verkaufen wolle. Optimisten könnten argumentieren, dass der Deal den Wert des Konzerns offenbare. Für andere könnte die Transaktion bedeuten, dass die Konzernstruktur nur noch komplexer werde./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2022 / 19:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2022 / 00:15 / BST





