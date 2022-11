ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fresenius von 30 auf 24 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Papiere seien optisch günstig, es fehle aber an Überzeugung zum Einstieg, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er passte seine Schätzungen nach dem dritten Quartal an deutlich gesunkene Erwartungen an die Tochter FMC an./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2022 / 18:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.