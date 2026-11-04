Fresenius Aktie
|50,52EUR
|1,91EUR
|3,93%
WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
Fresenius SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55,20 Euro belassen. Der Gesundheitskonzern habe ein weiteres Mal die Erwartungen übertroffen und die Zielvorgaben erhöht, schrieb David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Die Margen im Segment Biopharmazeutika seien bereits auf dem Niveau, das sie im Jahr 2030 erreichen sollen. Das Unternehmen habe die Kapazitäten, in längerfristiges Wachstum zu investieren./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
55,20 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
46,59 €
|
Abst. Kursziel*:
18,48%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
50,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,26%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA
|
12:52
|ROUNDUP 2: Biosimilars geben Fresenius Schwung - optimistischer für Gewinn (dpa-AFX)
|
10:03
|DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09:42
|ROUNDUP: Biosimilars geben Fresenius weiter Schwung - optimistischer für Gewinn (dpa-AFX)
|
06:58
|Biosimilars geben Fresenius weiter Schwung - optimistischer für Gewinn (dpa-AFX)
|
06:45
|EQS-News: Fresenius Q3/2026 (EQS Group)
|
06:45
|EQS-News: Fresenius Q3/2026 (EQS Group)
|
03.11.26
|Deutsche Bank AG: Buy für Fresenius SE-Aktie (finanzen.at)
|
03.11.26
|Analyse: Overweight-Bewertung für Fresenius SE-Aktie von JP Morgan Chase & Co. (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA
|09:09
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:09
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:09
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA
|50,14
|3,15%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:07
|Pfizer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:06
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:06
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:04
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:01
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:57
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:54
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|13:44
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|13:41
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|13:22
|Wolters Kluwer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:06
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|13:03
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|12:58
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|12:56
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:55
|RELX Buy
|UBS AG
|12:53
|Bayer Buy
|UBS AG
|12:34
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|12:33
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
|12:28
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|12:21
|VINCI Buy
|UBS AG
|12:20
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|12:15
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|12:09
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:09
|Merck Neutral
|UBS AG
|12:07
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|12:05
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|12:04
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|12:02
|RWE Buy
|UBS AG
|12:01
|Enel Buy
|UBS AG
|12:00
|ABB Neutral
|UBS AG
|11:33
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:27
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|11:22
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|11:20
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|11:18
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|11:17
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|11:14
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:13
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|11:07
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|11:01
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|10:56
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:54
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:52
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.