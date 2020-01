NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius SE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 59,40 Euro belassen. Bei Aktien von Medizintechnik-Herstellern seien die positiven Aspekte nach einer starken Kursentwicklung in 2019 wohl eingepreist, weshalb er für 2020 die Pharmawerte bevorzuge, schrieb Analyst David Adlington in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Vergleichsweise viel Potenzial sieht der Experte im Medtech-Bereich aber noch für den Fresenius-Konzern und dessen Dialysetochter FMC./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2020 / 23:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2020 / 00:20 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.