NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius SE nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52,40 Euro belassen. Der Klinik- und Medizinkonzern habe solide und weitgehend wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst David Adlington in einem ersten Kommentar am Dienstag. Der Experte zeigte sich derweil besorgt mit Blick auf die wohl etwas sinkenden Markterwartungen für die Dialysetochter FMC in den kommenden Jahren. Insofern blickt der Fachmann vorsichtig in die Zukunft, was weitere Kursanstiege der Fresenius-Aktien betrifft./ la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2021 / 07:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2021 / 07:12 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.