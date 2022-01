LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius SE vor den am 22. Februar erwarteten Jahreszahlen 2021 von 53 auf 51 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde jedoch auf "Overweight" belassen. Er rechne sowohl für das vierte Quartal 2021 und zunehmend auch für das erste Quartal 2022 mit etwas Gegenwind durch Omikron, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dennoch erwarte er nach wie vor, dass der Gesundheitskonzern das obere Ende seiner Jahresprognose erreicht haben sollte. Im laufenden Jahr sollte sich zudem das Gewinnwachstum beschleunigen./ck/jsl



