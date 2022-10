LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius vor den am 1. November erwarteten Quartalszahlen von 35 auf 34 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Jahresviertel dürfte wegen des anhaltenden gesamtwirtschaftlichen Gegenwinds bei der Dialysetochter FMC und der Infusionstochter Kabi mit Blick auf die Ergebnisentwicklung die Talsohle darstellen, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der jüngsten Nachrichtenlage dürften zur Zahlenvorlage vor allem die Kommentare des neuen Vorstandschefs zur Unternehmensstruktur werden im Mittelpunkt stehen./ck/jha/



