MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Fuchs Petrolub von "Reduce" auf "Add" hochgestuft und das Kursziel von 33 auf 45 Euro angehoben. Am Markt sei man zu vorsichtig hinsichtlich des Erholungspotenzials des Schmierstoffherstellers, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Studie. Gespräche mit in privater Hand befindlichen Wettbewerbern von Fuchs Petrolub legten den Schluss nahe, dass sich das Geschäft mit Produkten für Automobile erhole. Der Einsatz von Schmierstoffen in der Industrie hinke dagegen noch hinterher./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2020 / 16:24 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.