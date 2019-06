MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Fuchs Petrolub nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Schmierstoffherstellers habe ergeben, dass die Nachfrage im zweiten Jahresviertel jener des Vorquartals entsprechen sollte, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Wachstumsinitiativen verliefen planmäßig und langfristig bleibe die Aktie aussichtsreich. Die Bewertung bewege sich 30 bis 40 Prozent unter ihren historischen Hochs und 5 Prozent unter dem langjährigen Durchschnitt./mf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2019 / 08:27 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.