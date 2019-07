HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Fuchs Petrolub aus Bewertungsgründen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 40 auf 41 Euro angehoben. Wegen der schwachen Autobranche dürften die Geschäfte des Schmierstoffeherstellers zwar erneut schwächeln, und für das zweite Quartal drohe eine Gewinnwarnung, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit dürfte der Markt aber schon rechnen. Gleichzeitig habe sich die Aktie sei Jahresbeginn um 15 Prozent schwächer als die europäische Chemiebranche entwickelt und sie biete im Vergleich zur Branche eine hohe Rendite./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2019 / 17:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.