HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fuchs Petrolub von 41 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Schmierstoffhersteller habe mit seinem operativen Ergebnis (Ebit) des dritten Quartals die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies markiere den Beginn eines Aufwärtszyklus. Anleger könnten sich zurücklehnen und sich über die Erholung freuen./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2019 / 17:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





