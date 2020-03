HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Fuchs Petrolub von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 42 auf 38 Euro gesenkt. Die Börsenmaxime, gute Aktien in Schwächephasen zu kaufen, treffe auf die Aktie des Schmierstoffherstellers besonders zu, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Konzern habe fast keine Schulden oder Pensionsverpflichtungen. Die Barmittelentwicklung dürfte nun in den kommenden Jahren das große Thema werden./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2020 / 17:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



