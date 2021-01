FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Fuchs Petrolub nach Quartalszahlen und angehobenen Jahreszielen für 2020 von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 50 auf 54 Euro angehoben. Der Schmierstoffhersteller habe dank einer in allen Bereichen hohen Nachfrage eine sehr starke Geschäftsentwicklung erzielt, schrieb Analyst Martin Rödiger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die vorläufigen Eckzahlen lägen klar über den Erwartungen. Er hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) nun bis 2022 an./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2021

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



