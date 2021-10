HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Fuchs Petrolub vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Analyst Oliver Schwarz rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie mit einer in etwa stabilen Gewinnentwicklung. Der Kursrutsch wegen der jüngsten Entwicklung der Autobranche sowie Unklarheiten über die Folgen der Energiekrise Chinas erscheine überzogen. Denn der Schmierstoffkonzern entwickle sich im zweiten Halbjahr 2021 stabil und dürfte 2022 die operative Gewinnmargen steigern./mis/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.