MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Fuchs Petrolub nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Gewinnkennziffern lägen im Rahmen der Erwartungen, der freie Mittelfluss und die Höhe der Dividende seien aber hinter diesen zurückgeblieben, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den Ausblick des Schmierstoffherstellers auf das Jahr 2022 wertete er als wie üblich vorsichtig. Offiziell sei der Krieg in der Ukraine darin noch nicht berücksichtigt, allerdings dürfte diesbezüglich ein gewisser Puffer durchaus enthalten sein./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2022 / 08:12 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



