HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fuchs Petrolub nach Zahlen zum zweiten Quartal und einem angehobenen Umsatzziel auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Schmierstoffhersteller habe die Markterwartungen etwas übertroffen, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer ersten Reaktion am Freitag. Das neue Unternehmensziel impliziere, dass sich aktuelle Krisen wie etwa die Lockdowns vor allem in China und der Krieg in der Ukraine nicht verschärfen. Dies aber könnte sich mit Blick auf die Gasversorgungssituation in Europa und insbesondere Deutschland als zu optimistisch erweisen./la/ajx



