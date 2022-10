HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fuchs Petrolub vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Zahlen des Mannheimer Schmierstoffherstellers zum dritten Quartal sollten trotz der konjunkturellen Unwägbarkeiten sehr gut ausfallen, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Prognose. Die Nachfrage aus China und von Rohstoff- beziehungsweise Öl- und Gasunternehmen in Nord- und Südamerika sollten sich positiv ausgewirkt haben. Der aktuelle Kurs preise einen längeren Abschwung ein, als es derzeit gerechtfertigt erscheine./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2022 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.