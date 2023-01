MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Fuchs Petrolub nach einer hauseigenen Branchenkonferenz von "Add" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 40 auf 37 Euro gesenkt. In den Gesprächen mit über 30 europäischen Chemieunternehmen hätten diese über Auftrags- und Nachfragerisiken sowie eine Abwertung der Lagerbestände und von energieintensiven, in der EU angesiedelten Anlagen berichtet, was ihn an die Finanzkrise 2008 erinnere, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er habe daher seine Schätzungen in einem vergleichbaren Maß wie damals gesenkt und daraus resultierend seine Kursziele für die meisten Branchentitel. Covestro, Evonik, Fuchs, K+S und Lanxess seien aber zu stark gefallen, weshalb er sie hochgestuft habe. Generell dürften die Bewertungen schon die Talsohle erreicht haben, doch kaufen sollte man den Sektor frühestens in zwei Monaten oder eher erst im März oder April kommenden Jahres, rät der Experte./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2022 / 14:15 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.