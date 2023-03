FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs Petrolub nach Geschäftszahlen 2022 auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Der Schmierstoffhersteller habe von gestiegenen Preisen und von Wechselkurseffekten profitiert, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das operative Ergebnis (Ebit) hätten allerdings höhere Input-Preise ihren Tribut gefordert. Die Dividende steige derweil das einundzwanzigste Jahr in Folge./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2023 / 06:48 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.