FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Fuchs Petrolub auf "Hold" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Das laufende Jahr dürfte herausfordernd für die europäische Chemieindustrie sein, schrieb Analyst Christian Faitz in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die trüben Nachfrageaussichten sollten für niedrige und volatile Absatzpreise sorgen. Zudem sei nicht mit steigenden Margen zu rechnen. Bei den meisten klassischen Chemieunternehmen dürften die Ergebnisse für 2020 nicht besser ausfallen als jene für 2019. Sein bevorzugter Sektorwert sei die noch deutlich unterbewertete Linde-Aktie./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



