HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Fuchs Petrolub von 51 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Schmierstoffhersteller habe in den bisherigen neun Monaten ein starkes Umsatz- und Ergebniswachstum unter Beweis gestellt, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im dritten Quartal hätten sich zwar erste Bremseffekte durch hohe Rohstoff- und Logistikkosten gezeigt. Vollzogene Preissteigerungen signalisierten aber Erfolge des Konzerns bei der Weitergabe der erhöhten Kosten./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2021 / 14:28 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2021 / 14:43 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.