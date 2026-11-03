FUCHS Aktie
|43,62EUR
|1,22EUR
|2,88%
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
FUCHS SE VZ Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs SE nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Eine starke operative Umsetzung des Schmiermittelherstellers habe in höheren Jahreszielen gemündet, schrieb Manuela Stuerzer am Dienstag in einer Studie./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
54,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41,24 €
|
Abst. Kursziel*:
30,94%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,80%
|
Analyst Name::
Manuela Stuerzer
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
|
02.11.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Fuchs auf 'Hold' - Ziel runter auf 46 Euro (dpa-AFX)
|
02.11.26
|Börse Frankfurt: MDAX beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mit Kursplus (finanzen.at)
|
02.11.26
|Freundlicher Handel: MDAX mittags in Grün (finanzen.at)
|
02.11.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Fuchs SE auf 43,50 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
30.10.26
|MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FUCHS SE VZ-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
30.10.26
|EQS-News: FUCHS reports strong first nine months of 2026 (EQS Group)
|
30.10.26
|EQS-News: FUCHS mit starken ersten neun Monaten 2026 (EQS Group)
Analysen zu FUCHS SE VZ
|12:41
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|FUCHS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:41
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|FUCHS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:41
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|23.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|16.07.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|FUCHS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.04.26
|FUCHS Halten
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|FUCHS SE VZ
|43,62
|2,88%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:12
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:07
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|13:05
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|13:04
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:57
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:45
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|12:41
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:35
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:30
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|12:30
|TRATON Neutral
|UBS AG
|12:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|12:28
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|12:26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|12:26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|12:24
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|12:24
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:23
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|12:22
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:19
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|12:19
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:16
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:15
|Philips Neutral
|UBS AG
|12:15
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|12:14
|Zalando Buy
|UBS AG
|12:10
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|12:07
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|12:03
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|12:02
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|11:14
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|11:14
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|11:11
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10:55
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:45
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Palfinger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)