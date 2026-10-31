FUCHS Aktie

44,12EUR -0,52EUR -1,16%
FUCHS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

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30.10.2026 21:40:42

FUCHS SE VZ Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fuchs von 49 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Angelina Glazova bezog in einer am Freitag vorliegenden Studie die vollständigen Ergebnisse des Schmierstoffherstellers für das dritte Quartal in ihr Modell ein - mit nur begrenzten Anpassungen. Ihr Kursziel macht sie nun an den Erwartungen bis Dezember 2028 fest./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 19:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 19:23 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Overweight
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
44,44 € 		Abst. Kursziel*:
14,76%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
44,12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,59%
Analyst Name::
Angelina Glazova 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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30.10.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 FUCHS Kaufen DZ BANK
20.10.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

FUCHS SE VZ 44,12 -1,16% FUCHS SE VZ

Aktuelle Aktienanalysen

30.10.26 BP Outperform RBC Capital Markets
30.10.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
30.10.26 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
30.10.26 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
30.10.26 Amazon Buy UBS AG
30.10.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
30.10.26 AB InBev Outperform Bernstein Research
30.10.26 GSK Halten DZ BANK
30.10.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
30.10.26 Amazon Kaufen DZ BANK
30.10.26 Salzgitter Halten DZ BANK
30.10.26 Intel Equal Weight Barclays Capital
30.10.26 UBS Kaufen DZ BANK
30.10.26 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Sanofi Outperform Bernstein Research
30.10.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.26 STMicroelectronics Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 adidas Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 BBVA Hold Deutsche Bank AG
30.10.26 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Renault Hold Deutsche Bank AG
30.10.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 AstraZeneca Buy UBS AG
30.10.26 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.26 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.26 AB InBev Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 TotalEnergies Buy UBS AG
30.10.26 Shell Neutral UBS AG
30.10.26 Henkel vz. Neutral UBS AG
30.10.26 Unilever Outperform Bernstein Research
30.10.26 Renault Sell UBS AG
30.10.26 Gerresheimer Neutral UBS AG
30.10.26 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 AIXTRON Halten DZ BANK
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