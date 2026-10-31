FUCHS Aktie
|44,12EUR
|-0,52EUR
|-1,16%
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
FUCHS SE VZ Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fuchs von 49 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Angelina Glazova bezog in einer am Freitag vorliegenden Studie die vollständigen Ergebnisse des Schmierstoffherstellers für das dritte Quartal in ihr Modell ein - mit nur begrenzten Anpassungen. Ihr Kursziel macht sie nun an den Erwartungen bis Dezember 2028 fest./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 19:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 19:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Overweight
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
51,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
44,44 €
|
Abst. Kursziel*:
14,76%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
44,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,59%
|
Analyst Name::
Angelina Glazova
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
|
30.10.26
|MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FUCHS SE VZ-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
30.10.26
|EQS-News: FUCHS mit starken ersten neun Monaten 2026 (EQS Group)
|
30.10.26
|EQS-News: FUCHS reports strong first nine months of 2026 (EQS Group)
|
28.10.26
|EQS-News: FUCHS expands presence in Africa through strategic investments (EQS Group)
|
28.10.26
|EQS-News: FUCHS stärkt Präsenz in Afrika durch strategische Investitionen (EQS Group)
|
27.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
23.10.26
|MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FUCHS SE VZ-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
22.10.26
|EQS-DD: Fuchs SE: Dr. Ralph Rheinboldt, sell (EQS Group)
Analysen zu FUCHS SE VZ
|30.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|23.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|16.07.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|27.07.26
|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.04.26
|FUCHS Halten
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|16.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|02.06.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|FUCHS SE VZ
|44,12
|-1,16%
Aktuelle Aktienanalysen
|30.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|GSK Halten
|DZ BANK
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|30.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|30.10.26
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK