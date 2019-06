HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Gea Group auf "Halten" mit einem Kursziel von 26,00 Euro belassen. Die neue Aufstellung nach Technologien in Verbindung mit direkter Ergebnisverantwortung sei strategisch äußerst sinnvoll, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings werde die Umsetzung der Neuaufstellung ein Kraftaufwand, sodass es noch dauern werde, bis diese sich nachhaltig in den Unternehmenszahlen widerspiegeln werde. Zunächst ist laut Donie eher mit Restrukturierungsaufwendungen zu rechnen./kro/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2019 / 13:38 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2019 / 13:48 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.