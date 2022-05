FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Gea nach Zahlen zum ersten Quartal von 39 auf 34 Euro reduziert, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Anlagenbauer habe solide abgeschnitten und einen starken Auftragseingang verzeichnet, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die umfangreiche Restrukturierung der letzten Jahre zahle sich im aktuell schwierigen Umfeld aus und das Geschäftsmodell stelle seine Widerstandsfähigkeit unter Beweis. Das Kostensenkungspotenzial sei hoch und sollte die Kosteninflation zumindest teilweise kompensieren können. In seinem Bewertungsmodell rechnet der Experte derweil nun mit einem höheren risikofreien Zins, so dass der faire Wert sinke./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2022 / 12:14 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2022 / 12:22 / MESZ





