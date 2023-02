HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Gea von 39 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Anlagenbauer dürfte das vergangene Jahr stark abgeschlossen haben, schrieb Analystin Cansu Tatar in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die am 7. März anstehenden Quartalszahlen./gl/la



