ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Gea Group von 22,00 auf 24,20 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Erwartungen an den Anlagenbauer seien aktuell nicht allzu hoch, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies in Verbindung mit der nicht gerade starken Präsenz in den Anlegerportfolios könnte die Papiere kurzfristig stützen. Die mittelfristigen Erwartungen dürfte der Kapitalmarkttag Ende September prägen. Wie in der Vergangenheit könnten die Anleger dabei wieder zu hoch greifen./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2019 / 19:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.