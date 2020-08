ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gea nach endgültigen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Qualität des Free Cashflow und des operativen Ergebnisses (Ebitda) scheine sich zu verbessern, schrieb Analyst Sven Weier in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Eine eindeutige Kehrtwende zum Besseren sei das aber wohl nicht, beim Anlagenbauer könnten noch immer hohe einmalige Aufwendungen anfallen./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2020 / 06:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.