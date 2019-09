LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Gea Group vor einem Kapitalmarkttag am 26. September auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Auf der Veranstaltung dürfte es das erste große Strategie-Update unter dem neuen Management geben, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insofern dürfte es die wichtigste Investorenveranstaltung seit Jahren werden. Der Anlagenbauer habe nun die Chance, wieder Vertrauen unter den Investoren aufzubauen./tih/ag



