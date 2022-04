LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Gea von 47 auf 46 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im europäischen Investitionsgütersektor zögen mit einer möglichen Rezession dunklere Wolken auf, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Reduzierungen an den Jahreszielen der Unternehmen seien wohl nicht vermeidbar. Er kürzte seine Schätzungen und begründete dies neben der Erwartung steigender Kosten vor allem mit einer deutlichen konjunkturellen Abkühlung im zweiten Halbjahr. GEA als spätzyklisches Unternehmen sei einer seiner bevorzugten Werte./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2022 / 11:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2022 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.