LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Gea von 39 auf 37 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. In den kurzzyklischen Segmenten des europäischen Investitionsgütersektors - Konsumgüter, Elektronik, Wohnungsbau, Teile der allgemeinen Industrie - zeigten sich Risse in der Nachfrage, was dem traditionellen Muster einer industriellen Rezession im Anfangsstadium entspreche, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Für Gea jedoch seien die Bereiche Nahrungsmittel und Getränke weiterhin gute Endmärkte./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2022 / 19:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2022 / 04:00 / GMT





