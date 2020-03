FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Gea Group von 20,50 auf 15,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analystin Felicitas von Bismarck lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, dass der Anlagenbauer die Coronavirus-Krise in seinem Ausblick berücksichtige, doch sei sie weniger optimistisch hinsichtlich des künftigen Wachstums des Unternehmens als dessen Management. Die Expertin kürzte ihre Gewinnerwartungen deshalb um 30 Prozent. Auch die Bewertung der Aktie sei ungünstig - zudem gebe es Risiken, das der Einfluss durch das Virus und den Ölschock Gea noch bis 2021 belaste./tav/tih



