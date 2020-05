FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Gea Group nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Der Maschinen- und Anlagenbauer habe sehr starke Auftragseingänge gemeldet und auch ein überraschend starkes operatives Ergebnis (Ebitda), schrieb Analystin Felicitas von Bismarck in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die zeige, dass Gea gute Restrukturierungserfolge erziele. Mit Blick auf die bekräftigten Jahresziele jedoch sei sie weniger optimistisch, was die Defensivität des Geschäfts von Gea betreffe./ck/jsl



