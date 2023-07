NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea auf "Underperform" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für den Anlagenbauer etwas angepasst, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei habe er Währungseffekte und die aktuellen Entwicklungen auf den Endmärkten berücksichtigt. Hier wiederum habe der Fokus insbesondere auf der europäischen Chemiebranche gelegen./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2023 / 14:11 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2023 / 14:11 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.