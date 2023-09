NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea auf "Underperform" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Aktuelle, leicht positive Daten zur Milchpreis-Entwicklung brächten für die Milchindustriebranche, die mit Problemen zu kämpfen habe, keine Erleichterung, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die wegen der Inflation und fallender Milchpreise vom neuseeländischen Milchverarbeiter Fonterra angekündigten Kostensenkungen bereiteten ihm Sorge, schrieb er unter Verweis auf Gea als Ausrüster der Milchverarbeitungsindustrie./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2023 / 17:36 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2023 / 00:45 / EDT





