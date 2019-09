NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Gea Group nach dem Kapitalmarkttag des Anlagenbauers von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 23,00 auf 21,50 Euro gesenkt. Die Detailinformationen auf der Veranstaltung hätten den Markt nicht gerade beeindruckt, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch die Umstrukturierungspläne hätten enttäuscht und bärgen Umsetzungs- sowie Ergebnisrisken./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2019 / 21:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2019 / 12:50 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.