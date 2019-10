NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea Group nach Zahlen zum dritten Quartal von 21,50 auf 20,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Akash Gupta kürzte in einer am Montag vorliegenden Studie sein Kursziel wegen eines niedrigeren Free Cashflow und höherer Pensionszahlungen. Das Verhältnis von Chancen und Risiken bei dem Maschinenbauer bleibe in Zeiten der Umstrukturierung unvorteilhaft./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2019 / 19:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2019 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.