NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea angesichts der jüngst präsentierten Geschäftszahlen von 33,40 auf 37,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Der Anlagenbauer habe einen guten Jahresendspurt hingelegt, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für das operative Ergebnis vor Restrukturierungskosten bis 2024, liegt damit aber weiterhin unter den Markterwartungen. Die Aktien seien gemessen an der Rendite auf den freien Barmittelzufluss höchst unattraktiv bewertet - auch angesichts der Tatsache, dass der Konzern über keine strukturelle oder langfristige Wachstumsstory verfüge./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2023 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2023 / 06:57 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.