NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für General Electric nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13 US-Dollar belassen. Der auffälligste positive Aspekt im Zahlenwerk sei erneut der Free Cashflow, schrieb Analyst Deane Dray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch der bereinigte Gewinn je Aktie des Industriekonzerns liege über seiner und der Markterwartung./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2019 / 08:20 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2019 / 08:47 / ET



