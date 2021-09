FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Buy" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Falko Friedrichs in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Mitte Oktober anstehenden Quartalsbericht. Für das Wachstum ist er optimistisch, die Profitabilität des Verpackungsspezialisten dürfte weiter unter den Materialkosten gelitten haben./ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2021 / 06:34 / GMT



