HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Gerresheimer nach einer Roadshow von 109 auf 97 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Turnaround-Story des Spezialverpackungsherstellers langweile die Anleger zunehmend, schrieb die ab sofort für die Aktie zuständige Analystin Beatrice Allen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seit dem Start des neuen Managements 2018 seien die Umsätze jährlich im Schnitt nur um drei Prozent gestiegen, während die Margen gesunken seien und der freie Barmittelzufluss (FCF) einen historischen Tiefstand erreicht habe. Allerdings bräuchten Veränderungen Zeit - sie glaube, dass Gerresheimer sich einem entscheidenden Wendepunkt hin zum Besseren nähere./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2022 / 17:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.