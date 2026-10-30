Gerresheimer Aktie
|33,08EUR
|1,26EUR
|3,96%
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
Gerresheimer Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Gerresheimer nach vorläufigen Quartalszahlen des Verpackungsspezialisten mit einem Kursziel von 26,80 Euro auf "Hold" belassen. Der wechselkursbereinigte organische Umsatz sei um 8 Prozent gestiegen, das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) hingegen zurückgegangen, schrieb James Vane-Tempest am Freitag. Der Jahresausblick sei bestätigt worden, erfordere nun aber ein stärkeres Schlussquartal./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 03:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 03:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Hold
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
26,80 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
33,30 €
|
Abst. Kursziel*:
-19,52%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
33,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18,98%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
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|Gerresheimer Underweight
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|16.03.26
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|24.02.26
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Aktien in diesem Artikel
|Gerresheimer AG
|32,86
|3,27%
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|12:28
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|12:27
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:26
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