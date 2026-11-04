Gerresheimer Aktie
|31,74EUR
|-0,42EUR
|-1,31%
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
Gerresheimer Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gerresheimer von 26 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz Verbesserungen im dritten Quartal in Relation zum zweiten Jahresviertel halte er an seiner vorsichtigen Haltung fest, schrieb Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es stelle sich trotz aller Anstrengungen des Managements die Frage, wie wettbewerbsfähig der Hersteller von Spezialverpackungen letztlich sein kann./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Hold
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
31,98 €
|
Abst. Kursziel*:
-12,45%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
31,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,78%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Gerresheimer AG
Analysen zu Gerresheimer AG
|09:15
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Gerresheimer Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|09:15
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Gerresheimer Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|02.11.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|28.04.26
|Gerresheimer Underweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|09:15
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Gerresheimer Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Gerresheimer AG
|31,96
|-0,62%
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|10:59
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|10:32
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|10:27
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:27
|Airbus Buy
|UBS AG
|10:20
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:19
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:18
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:17
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:15
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:10
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:09
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|09:46
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|09:35
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|09:17
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|09:15
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:09
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:02
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:00
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|08:51
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:42
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:09
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:57
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07:56
|United Internet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:43
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:20
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|07:08
|IONOS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.