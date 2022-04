NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gerresheimer anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 72,20 auf 68,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei Anlegern des Spezialverpackungsherstellers für Pharma- und Kosmetikunternehmen habe wohl der Rekordumsatz im ersten Quartal im Fokus gestanden, schrieb Analyst Craig McDowell in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei blieben viele der bekannten Probleme bestehen, etwa mit Blick auf den Barmittelzufluss oder die Kapitalintensität des Geschäftsmodells. Trotz des angehobenen Umsatzzieles seien die Aktien aktuell fair bewertet./la/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2022 / 20:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.