NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 65,50 Euro belassen. Mit zahlreichen Gewinnwarnungen sei das zweite Quartal für den Medizintechniksektor das schlimmste gewesen, an das er sich erinnern könne - abgesehen vom Beginn der Corona-Pandemie, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Vor allem die Inflation mache den Firmen zu schaffen, gleichwohl seien die Bewertungsmultiplikatoren nicht so stark gesunken. Der Experte ist daher mit Blick auf das sogenannte "Bottom-Fishing" im Sektor vorsichtig - gemeint ist damit der Kauf einer verlustreichen Aktie, in der Hoffnung, dass sie ihr Tief erreicht haben oder kurz davor sind./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2022 / 22:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2022 / 00:15 / BST



