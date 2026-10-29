Gerresheimer Aktie
|32,02EUR
|-0,08EUR
|-0,25%
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
Gerresheimer Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Gerresheimer mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Overweight" belassen. David Adlington passte sein Bewertungsmodell für den Verpackungsspezialisten am Donnerstag an seine Erwartungen für die am 30. Oktober anstehenden Quartalszahlen, die neue Unternehmensstruktur und die vollständigen, verspätet mit den Zweitquartalszahlen veröffentlichten Erstquartalszahlen an. Die Bewertung verspreche ein 70-prozentiges Kurspotenzial./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Overweight
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
46,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
31,06 €
|
Abst. Kursziel*:
48,10%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
32,02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43,66%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Gerresheimer AG
Analysen zu Gerresheimer AG
|30.09.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|28.04.26
|Gerresheimer Underweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|30.09.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Gerresheimer AG
|32,14
|0,12%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:21
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:00
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:53
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07:47
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|tk accelis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|07:30
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|07:24
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|07:22
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|07:15
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|06:59
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:58
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:57
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:56
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:35
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06:29
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|28.10.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG