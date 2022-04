HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GFT Technologies von 49 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals dürften kaum zum Kurstreiber werden, schrieb Analyst Wolfgang Specht in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das Kurspotenzial der Aktien des Informationstechnik-Dienstleisters und Softwareentwicklers für die Finanz- und Versicherungsbranche sowie den Industriesektor sei momentan zu gering für eine Kaufempfehlung./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2022 / 16:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.